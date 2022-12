Lavandino o wc otturato? Soluzioni rapide e naturali

Il lavandino otturato è un problema che sicuramente tutti hanno dovuto affrontare nel corso della propria vita.

Non molti però sanno che prima di rivolgersi a professionisti del settore o prima di utilizzare prodotti chimici che risultano dannosi per l'ambiente (e che rischiano di danneggiare scarichi e tubature) possono venire in nostro soccorso semplicemente acqua calda e detersivo per i piatti.

Bisogna mettere a bollire dell'acqua calda e quando si raggiunge il punto di ebollizione aggiungere il sapone per piatti. Infine versare tutto nel lavandino 'incriminato'.

In alternativa si può utilizzare un bicchiere con sale, aceto di vino bianco e bicarbonato di sodio. Versare la soluzione nello scarico, attendere 30 minuti ed aggiungere l'acqua bollente con la saponata.

Si tratta di un rimedio efficace anche per i wc intasati. In questo caso però l'acqua deve essere semplicemente calda e non bollente per non danneggiare la tazza.

Il suggerimento principale è però quello di non attendere che si crei un intasamento totale ma effettuare di tanto in tanto il versamento nel wc del sapone per piatti. Chi lo ha provato assicura che i risultano saranno davvero sorprendenti.