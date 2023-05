Carta di identità elettronica, dal 12 maggio è più facile usarla: ecco come

La CIE (Carta di identità elettronica) diventa sempre di più un valido sostituto dello SPID.

Dallo scorso 12 maggio infatti per entrare nei portali di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione non si deve utilizzare più un lettore di smartcard o l'app CieID ma è sufficiente impostare una password che serve per loggarsi senza avere la carta fisica a portata di mano.

In questo modo, per entrare nei siti delle diverse amministrazioni, si potrà farlo attraverso tre diversi livelli di sicurezza.

Livello di sicurezza 1 (username e password), livello di sicurezza 2 (username, password e codice temporaneo che si riceve via sms), livello di sicurezza 3 (serve la carta fisica o sarà necessario inquadrare un QR code tramite l'app CieID).

Per poter utilizzare la CIE per i servizi online è però necessario avere a disposizione i codici PIN e PUK (che vengono forniti in parte quando si fa la carta e successivamente quando viene consegnata), collegarsi al sito www.cartaidentita.it e segure il link 'attiva le credenziali'.

In questo modo sarà possibile registrare la propria CIE (Carta di identità elettronica) ed utilizzarla fino al livello di sicurezza 1,2 ed anche 3.