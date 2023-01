Come riutilizzare il panettone avanzato a Natale

Capita a tutti al termine delle vacanze di Natale di avere a casa del panettone avanzato. Da qui la possibilità di poterlo utilizzare per piatti semplici e golosi, sia dolci che salati (se si taglia a fette piccole e viene tostato).

Ecco quindi alcuni consigli che provengono anche da chef stellati.

Zuppone russo a base di panettone - E' una specie di zuppa inglese dove le fette di panettone inumidito con il whisky si alternano a crema pasticcera e cioccolato. Il suggerimento arriva nientemeno che da Iginio Massari.

Soufflè - Uova, zucchero, panettone, cioccolato bianco e poco altro per preparare questo soufflè con un cuore di cioccolato bianco al suo interno. Il suggerimento arriva da Massimo Bottura.

Panettone con formaggio - Lo chef danese Renè Redzepi propone una fetta di panettone scaldato nella piastra elettrica accompagnato da fettine sottili di formaggio francese e burro e servito come un sandwich.

Riso zafferano e panettone - Davide Oldani propone questo piatto dove lo chef tosta a secco il riso, lo porta a cottura solo con acqua calda e senza brodo, lo manteca con burro, parmigiano, aceto di vino e bucci a di arancia. La preparazione si completa poi con un'infusione di zafferano e panettone tostato al centro del piatto.

Club sandwich - Il maestro Vincenzo Santoro propone un club sandwich dove le fette di panettone vengono farcite con prosciutto e formaggio.

Semifreddo bianco - Simone De Feo, maestro gelatiere, propone un semifreddo dove il panettone viene frullato nella meringa all'italiana ed usato a fette per comporre la base.

Tra le altre idee che si possono trovare in giro c'è anche quella del budino di panettone e del pain perdu (ossia ammorbidire il panettone secco in una miscela di latte, uova e zucchero e passarlo in padella per far formare una crosticina che risulterà buonissima).