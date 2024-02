Disinfettare frutta e verdura: come fare e falsi miti

Da sempre la stragrande maggioranza delle persone ha la convinzione che lasciando ammollo in acqua e bicarbonato la frutta e la verdura questa vada disinfettata.

Nella realtà questo non è assolutamente vero. Non v'è alcuna evidenza scientifica che ha ad oggi dimostrato il potere disinfettante di una soluzione fatta da acqua e bicarbonato.

E' stato al contrario dimostrato che è bicarbonato, per esempio, è totalmente inefficace per rimuovere o ridurre la carica batterica di Salmonella enterica sugli spinaci.

Ci possiamo quindi servire di questo strumento esclusivamente per rimuovere lo sporco (terriccio, sassolini, piccoli insetti indesiderati).

Se si vuole effettivamente ridurre il rischio di contaminazione batterica (per esempio da Toxoplasma, Norovirus, Virus dell'epatite A e Listeria monocytogenes) è sufficiente sciacquare bene la frutta e la verdura sotto acqua corrente, spazzolando per bene la buccia. Vi sono poi altri batteri più conosciuti come il Campylobacter o l'Escherichia coli.

Non è consigliato lasciarlo in ammollo perchè c'è la possibilità che l'eventuale microrganismo presente possa diffondersi sul resto di frutta e verdura. Per ulteriore sicurezza, diversamente dall'acqua, potrebbero essere utilizzati prodotti a base di cloro.

Ad ogni modo consultando il sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è possibile indivduare consigli su come ridurre il rischio di contaminazione dei principali microrganismi presenti sul cibo (questo vale soprattutto per le donne in stato di gravidanza).