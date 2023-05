Martedì 16 maggio alle 9, al Polo Tecnologico d'Ateneo (Via Santa Sofia 102), si apriranno i lavori della conferenza "Catania Microelettronica" promossa dall'Associazione italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (Aeit) e dal dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica dell'Università di Catania.

Alla conferenza, organizzata in collaborazione con i corsi di laurea triennale del Dieei in Ingegneria elettronica e magistrale in Electronic Engineering, parteciperanno numerosi attori del settore dei semiconduttori presenti a Catania come 3SUN (rappresentata da Cosimo Gerardi), Advantest (Alessandro Rugginenti), AnalogDevices (Giuseppe Patti), CNR-IMM (Corrado Spinella), NXP (Domenico Cristaudo), STMicroelectronics (Giuseppe Arena), Technoprobe (Massimo Mastrocola).

Gli attori principali, pubblici e privati, saranno dunque presenti per discutere delle innovazioni attuali, degli investimenti e delle prospettive di sviluppo future che verosimilmente richiederanno diverse migliaia di assunzioni tra tecnici specializzati, laureati triennali, laureati magistrali e dottorati nei prossimi anni.

Catania si afferma infatti come uno dei due poli per la microelettronica italiana, con una rilevanza e un impatto a livello globale in termini di produzione e know-how.

Introdurranno la conferenza il rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo, il direttore del Dieei Giovanni Muscato, il presidente di Aeit sezione di Catania Agostino Galluzzo e i presidenti dei corsi di studio Bruno Andò (Ingegneria elettronica) e Salvatore Pennisi (Electronic Engineering).