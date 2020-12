Connessioni Internet Casa più veloci in Italia nel 2020: Sicilia al 16esimo posto

Il lockdown e la necessità di stare in casa hanno fatto sicuramente aumentare il tempo trascorso davanti a pc, tablet, smartphone ed hanno sicuramente portato molti utenti a dotarsi in casa di una connessione internet sempre più veloce.

L'Osservatorio di SOStariffe.it ha stilato la classifica delle regioni italiane più veloci in ordine di rapidità di download. In generale in Italia c'è stato un aumento del 25% in quanto a velocità della connessione a banda larga.

Al primo posto c'è la Campania con 63Mbit al secondo, mentre all'ultimo posto troviamo a sorpresa la Valle D'Aosta con 21Mbt al secondo. Hanno fatto registrare aumenti percentuali significativi anche Lazio (+59%), Trentino Alto Adige (+43%), Basilicata (+39%) ed Abruzzo (+36%).

Come detto la situazione è peggiorata in Valle D'Aosta ma anche in Friuli Venezia Giulia (33 Mbit al secondo) ed in Sardegna (39 Mbit al secondo).

Per quanto riguarda la Sicilia, rispetto al 2019, c'è da segnalare un aumento da 54 a 59 Mbit di velocità media di download. La Trinacria si trova al quint'utimo posto.

In aumento anche la connessione a banda larga. La Sicilia (-14%) fa però parte di una schiera di Regioni dove si è avuto un calo percentuale delle connessioni con 100 mega. Tra queste Regioni Liguria, Abruzzo, Calabria, Puglia e Valle D'Aosta.

Connessione veloce - Cosa può incidere sulle prestazioni

- controllare applicazioni connesse in rete e sempre attive sui dispositivi

- controllare se non è in corso un aggiornamento automatico del pc

- configurazione errata del pc o troppi utenti collegati nello stesso istante

- agenti atmosferici che possono incidere sulle performance della rete