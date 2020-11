Mascherina ed occhiali - Come non farli appannare

Uno dei problemi che sicuramente si trova ad affrontare chi porta gli occhiali, in questo momento di emergenza Covid-19, è sicuramente quello delle lenti che si appannano a causa della presenza della mascherina.

L'aria espirata, essendo coperti sia naso che mento, viene diretta verso l'alto ed entra in contatto con le lenti degli occhiali: il vapore acqueo si condensa sulle lenti e forma l'appannamento.

Mascherina ed occhiali appannati - Come risolvere il problema

- una ricerca effettuata dalla Royal College of Surgeons in Inghilterra suggerisce di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossarli e farli asciugare all'aria o con un fazzoletto morbido; in questo modo resterà sulle lenti una pellicola di tensioattivo che farà sì che le molecole d'acqua si diffondano in maniera uniforme sulla superficie delle lenti, evitando così l'appannamento.

- mettere sotto la mascherina, tra bocca e naso, un fazzoletto di carta

- indossare gli occhiali appoggiandoli sopra la mascherina (non il contrario)

- stringere in modo efficace la mascherina sul naso per ridurre il passaggio dell'aria emessa dal respiro

- cercare di respirare con il naso piuttosto che con la bocca