Conviene cambiare la fila al supermercato? La scienza risponde

Come vi comportate quando siete in fila alla cassa al supermercato? Siete in grado di resistere e non cambiare mail fila, anche se le altre sembrano scorrere più velocemente, o appena potete vi spostate per cercare di guadagnare anche solo un minuto di tempo?

E questo tipo di comportamento è effettivamente produttivo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato uno studio effettuato dagli scienziati della Harward Business School.

Gli scienziati hanno individuato che a spingerci al cambio di fila è la nostra posizione in coda e non la velocità di chi sta davanti a noi e spostarsi di fila non ci farà finire prima.

E' stato inoltre accertato che le persone che si trovano a chiudere la coda hanno quattro volte più probabilità degli altri di abbandonare la fila e due volte più probabilità di spostarsi in una fila a fianco: queso però gli farà quasi sempre impiegare più tempo.

La decisione iniziale di quale fila scegliere è sempre razionale, mentre quella di cambiarla è compiuta spesso senza ulteriori informazioni, solo per il fastidio di trovarsi all'ultimo posto.

In media chi cambia fila impiega il 10% di tempo in più rispetto a chi resta al suo posto. Chi lo fa addirittura due volte perde il 67% del tempo in più.