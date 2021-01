Gli studenti del “Cucuzza Euclide” di Caltagirone alla Finale Nazionale del Cooking Quiz Digital

Giovedì la scuderia dell'Istituto Alberghiero Cucuzza Euclide di Caltagirone ha portato a casa un risultato esaltante nella Challenge 2021 Cooking Quiz Digital prodotto da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana che coinvolgerà oltre 80 Scuole di tutta Italia.

Le classi 4^C ind. Sala/Vendita e 4^A ind. Enogastronomia hanno ottenuto ottimi risultati, riuscendo ad aggiudicarsi il Pass per la Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

Il tour, seppur digitale, ha l’obiettivo di coinvolgere in modo innovativo, formativo e anche divertente gli studenti, che, come sappiamo, stanno vivendo una situazione difficile a causa dell’emergenza sanitaria. “Regalare” 90 minuti formativi, divertenti e di svago sono le prerogative dei produttori e dei sostenitori del progetto.

Il tour del Cooking Quiz Digital, partito il 14 gennaio, raggiungerà oltre 20.000 studenti in tutta Italia. Per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef Docenti ALMA e dai professori degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio, tutti i giorni Buoni Amazon di 10€ e 20€, un voucher vacanza per il vincitore settimanale. Inoltre gli studenti a Maggio potranno aggiudicarsi un’esperienza formativa presso ALMA e crociere a Barcellona.