Idratarsi in estate? Ecco l'alternativa alle bevande zuccherate

In estate, ancora di più rispetto alle altre stagioni, è fondamentale avere una corretta idratazione.

Le linee guida suggeriscono di bere almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno, ossia rica 8-10 bicchieri.

Bere acqua però non è scontato per tutti: anziani e bambini in particolar modo posono non sentire lo stimolo della sete ed altri non amano proprio bere acqua.

Ma qual è la soluzione per andare incontro ad un corretto bilanciamento idrico con una alternativa che non siano le bevande zuccherate o confezionate?

La scelta migliore al momento sembra quella dell'acqua aromatizzata tramite infusioni a freddo con frutta fresca, erbe aromatiche ed anche verdure: mirtilli, frutti rossi, limone, zenzero, cetrioli, agrumi, lamponi, foglie di menta, basilico, mela, carciofo.

Le infusioni si fanno mettendo gli ingredienti direttamente nell'acqua (o nelle bustine per infusioni) per circa 2-3 ore in frigo ed in contenitori chiusi. Ma esistono anche borracce con l'infusore all'interno.

La quantità deve essere di circa 150-200 g di fruttta per ogni litro di acqua. Poi si possono filtrare bene oppure serviare in tavola in caraffa con la frutta o la verdura dentro.

L'apporto energetico di questi infusi è trascurabile quindi non incide nei confronti di coro che sono attenti alla linea.

Le acque aromatizzate si trovano anche in commercio ma sono spesso addizionate con zucchero o edulcoranti. E' sempre meglio rispetto a bere bevande zuccherate ma il consumo deve essere occasionale.