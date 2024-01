Pesce fresco, congelato o surgelato? Tutto quello che c'è da sapere

Gran parte dei nutrizionisti ritiene che il pesce sia una vera e propria fabbrica di alimenti che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole.

Ma come acquistarlo? Fresco, congelato o surgelato. Se si sceglie il fresco possiamo surgelarlo e/o congelarlo nel caso in cui non lo consumiamo subito? E qual è la differenza tra congelamento e surgelazione? Cerchiamo di capirne di più.

Per quanto riguarda la differenza tra surgelato e congelato c'è da dire che in entrambi i casi il cuore del prodotto viene portato a -18 gradi e mantenuto a questa temperatura. Ma i pesci surgelati vengono confezinati in piccole porzioni, riposti dentro la scatole che acquistiao al supermercato e portati a basse temperature in appositi tunnel di raffreddament. I congelati invece sono commercializzati in grosse confezioni e venduti all'ingrosso.

La surgelazione del pesce blocca la crescita di batteri, microbi e parassiti. Ragione per la quale il pesce surgelato non ha controindicazioni e può essere consumato in serenità. E' spesso più sicuro rispetto a quello fresco che viengono conservato in frigorifero, dove gli oli in esso contenuti diventano presto rancidi ed i battteri possono moltiplicarsi.

Oggi come oggi molto pesce viene inoltre sottoposto a surgelazione rapida che non permette nemmeno la formazione di cristalli di ghiaccio: è un processo che si compie nei freezer industriali.

Il pesce viene surgelato già a bordo delle navi dopo essere stato pescato: raffreddamento subito a -30° gradi e dopo lo sbarco via in celle frigorifere che superano i - 40° gradi, bloccando in questo modo qualunque possibilità di degradazione.

Assolutamente sconsigliata la surgelazione casalinga perchè nei freezer domestici che lavorano lentamente si formano cristalli di ghiaccio che danneggiano le proteine della polpa del pesce.

Per quanto riguarda invece il modo di cucinare il pesce surgelato il consigli è quello di scongelare il pesce e poi cuocerlo. Ma nella realtà i pesci piccoli possono finire direttamente in padella, mentre quelli di grossa taglia, interi o a filetti, vanno prima scongelati dentro al frigorifero in una apposita vaschetta o in un sacchetto chiuso ermeticamente e posto n una ciotola con del ghiaccio per evitare la proliferazione di batteri.

Ma tra l'enorme quantità di pesce surgelato presente sul mercato quale conviene scegliere? Sì ai filetti di merluzzo nordico, di nasello, di orata o branzino che non contengono additivi.

Anelli di totano, code di gambero, preparati misti per antipasti, risotto, zuppa di pesce contengono troppi conservanti.

I bastoncini impanati contengono solamente il 60% di pesce. Altri piatti pronti (per esempio linguine allo scoglio i simili) contengono invece troppi ingredienti.