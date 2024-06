Tonno al naturale o all'olio d'oliva: qual è la scelta migliore?

Molti di noi quando vanno al supermercato preferiscono acquistare il tonno al naturale piuttosto che quello all'olio di oliva?

Ma è effettivamente la scelta giusta? La risposta l'hanno data gli esperti, eccola nel dettaglio.

La differenza innanzitutto sta nelle calorie: 317 calorie il tonno all'olio d'oliva, 150 calorie quello al naturale.

Ma non interessano solamente le calorie, bisogna considerare anche i valori nutrizionali, ossia la presenza degli omega-3 salutari per il cuore.

Nel pesce conservato in acqua gli omega-3 vengono trattenuti, in quello all'olio d'oliva, se togliamo l'olio quest'ultimo si porta via anche preziosi omega-3.

Riguardo al tonno al naturale gli esperti consiglia però di sciacquarlo sempre a causa della presenza di sale utilizzato per la conservazione che può dare ritenzione idrica o problemi se si soffre di ipertensione.

I prodotti confezionati in olio risultano però migliori per coloro che hanno maggiore bisogno di acidi grassi essenziali ed anche per coloro che vogliono aumentare i livelli di vitamina D o selenio.

Da tutte queste considerazioni emerge come non esiste una scelta migliore rispetto all'altra, ma tutto dipende da quale caratteristica si considera maggiormente importante e da come verrà utilizzata quella scatoletta di tonno.