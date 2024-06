Fascicolo sanitario elettronico e dati personali: c'è tempo fino al 30 giugno 2024

Dal lontano 2012, con un decreto legislativo ad hoc, ossia il 179/2012, è stato introdotto il fascicolo sanitario elettronico. Le strutture pubbliche e private hanno quindi iniziato a digitalizzare la documentazione sanitaria dei pazienti.

Un processo che è avvenuto anche su base regionale, dove è cominciata la memorizzazione dei rerferti di analisi e degli esami diagonistici e la digitalizzazione delle cartelle cliniche.

Questa raccolta di dati è ovviamente subordinata al consendo dei cittadini, che in questo modo può avere facilmente a disposizione tutta la sua storia clinica.

Ogni volta che un paziente si recherà ad una visita di controllo o da un medico non dovrà portare con sè tutto il fascicolo sanitario, ma tutta la documentazione sarà archiviata online ed i pazienti potranno consentire ai medici o alle strutture di accedere ai propri dati sanitari.

Ovviamente tra gli svantaggi c'è sicuramente il fatto che questi dati dei pazienti, oltre ad essere utilizzati per scopi personali e per scopi scientifici e statistici, potrebbero subire degli attacchi informatici da parte degli hacker, come successo lo scorso maggio alla società Synlab, una dei più grandi network di analisi di laboratorio e di diagnostica.

Le cose sono poi cambiate nel 2020 con il Covid, quando è stato deciso con il 'decreto rilancio' di sopprimere il previo consenso del paziente ed 'alimentare' comunque questo fascicolo sanitario elettronico.

Come se non bastasse si è passati al 'fascicolo sanitario elettronico Fse 2.0', che contiene ogni prestazione sanitaria erogata da operatori privati pubblici e privati accreditati ed autorizzati e dove verranno eventualmente raccolte tutte le informazioni relative agli eventi clicini forniti dal Servizio Sanitario Nazionale fino al 18 maggio 2020 (verranno invece automaticamente raccolte tutte le informazioni dal 19 maggio 2020 in poi, ossi dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto durante il periodo 'Covid').

Ovviamente, e per fortuna, è possibile opporsi al trasferimento dei dati, che dopo il 30 giugno 2024 diverrà automatico.

Bisogna collegarsi al Portale del Sistema Tessera Sanitaria e seguire le indicazioni che vengono fornite. Questa procedura di diniego deve avvenire necessariamente online e per accedere a questo portale bisogna avere a disposizione SPID, CIE, tessera sanitaria o CNS.