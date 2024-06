Digiuno intermittente e salute: i risultati di uno studio

Dagli USA non arrivano buone notizie per gli 'amanti' del digiuno intermittente.

Uno studio condotto su 20.000 persone e presentato durante un meeting dell'American Heart Association ha individuato che chi mangia in finestre ristrette di 8 ore sviluppa negli anni un rischio più elevato (percentuale del 91%) di morte per malattie cardiovascolari.

Questo rischio aumentato è risultato essere presente anche per le persone già affette da malattia cardiaca o cancro (percentuale del 66%).

Il digiuno intermittente, come noto, consiste in 16 ore di digiuno ed 8 ore in cui vengono organizzati i principali pasti.

I precedenti studi hanno evidenziato come la pratica del digiuno intermittente migliori la salute metabolica (i livelli di glucosio nel sangue, i livelli di colesterolo o la pressione sanguigna).

Lo studio invita quindi ad avere semplicemente un approccio più cauto nei confronti del digiuno intermittente, soprattutto nei pazienti affetti da malattie cardiache o cancro.

Inoltre l'analisi ha semplicemente segnalato una 'associazione' tra il regime alimentare ed il rischio cardiovascolare, ma non ha ancora dimostrato che v'è un legame di 'causa-effetto'.