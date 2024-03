Bonus anziani da 850 €: a chi spetta e per quanto tempo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 12.3.2024 un decreto legislativo )in attuazione della legge delega sulla non autosufficienza) che prevede una integrazione di € 850,00 all'assegno di accompagnamento per le persone dagli 80 anni in su con un bisogno assistenziale gravissimo certificato dall'INPS ed un reddito ISEE inferiore ad € 6.000,00 (oltre ovviamente alla titolarità della indennità di accompagnamento).

Questa cifra potrà essere utilizzata per pagare badanti, caregiver che assistono l'anziano non autosufficiente o strutture dove la persona è stata presa in cura. L'assegno non potrà essere cumulato con assegni analoghi per contratti e servizi già previsti in alcune regioni (si dovrà scegliere tra le due opzioni).

L'integrazione è intanto prevista per due anni, da gennaio 2025 a dicembre 2026.

Secondo i dati elaborati da Area Stato Sociale e Diritti della CGIL la misura riguarderà massimo 25.000 anziani su oltre 3,8 milioni di persone non autosufficienti, ossia solo lo 0,6% dei non autosufficienti ed il 2,3% degli 'over 80' con assegno di accompagnamento.