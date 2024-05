Novità per i bonifici istantanei: cosa ha deciso l'Unione Europea

Lo scorso aprile è entrato in vigore un nuovo regolamento dell'Unione europea che ha stabilito che tutte le banche dovranno permettere alla propria clientela di fare bonifici istantanei con le stesse modalità e costi previsti per quelli tradizionali.

I bonifici istantanei sono stati introdotti oramai nel lontano 2017, ma da sempre per la loro esecuzione la maggior parte delle banche ha chiesto e chiede costi elevati.

L'UE è intervenuta proprio su questo punto: i bonifici istantanei dovranno essere accessibili ed effettuabili come quelli ordinari 24 ore su 24 e questa opzione dovrà essere offerta ai clienti come opzione di 'default'.

Le banche e i fornitori di servizi di pagamento avranno un massimo di 18 mesi per rendere effettivo il regolamento.

Come noto il bonifico istantaneo porta con sè il vantaggio di essere completato entro circa 10 secondi ma di non essere revocabile. Inoltre, è di grande aiuto in caso di emergenza e le banche sono tenute a verificare la corripondenza della persona beneficiaria indicata sull'operazione con quella titolare del conto corrente ed a svolgere i controlli antiriciclaggio.

L'importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo è € 100.000,00,ma ogni banca può fissare limiti più bassi per una singola operazione o per il denaro trasferibile nell'arco di una sola giornata.