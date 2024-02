Dipendenza da social media: cos'è il 'feedback aptico'

E' innegabile che gli attuali smartphone che utilizziamo, anche grazie ai loro giochi di luci e vibrazioni, hanno rivoluzionato e stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Tra i diversi aspetti che contribuiscono al fascino magnetico dei dispositivi rientra sicuramente il 'feedback aptico'.

Una tecnica di interazione che utilizza le sensazioni tattili per migliorare l'esperienza dell'utente e che inconsciamente prolunga il tempo che si passa davanti alo schermo.

Tutti noi lo abbiamo sperimentato almeno una volta quando abbiamo avvertito una leggera vibrazione premendo la tastiera virtuale del telefono.

Questo feedback simula una risposta fisica, ingannando il nostro cervello. Ed è una sensazione che penetra nelle nostre abitudini e ci spinge ad utilizzare più a lungo il telefono.

Gli esperti di tecnologia lo paragonano al 'mi piace' delle piattaforme di social media ed hanno individuato perchè e come ci attira.

Rinforzo immediato - Se il telefono vibra mentre premiamo un tasto la vibrazione funziona come conferma dell'azione che stiamo svolgendo ed hai la certezza che il comando è stato registrato

Simulazione fisica - Il feedback aptico simula un ambiente fisico e tangibile, rendendo più facile l'interazione e la permanenza prolungata sul dispositivo

Sistema di risposta e ricompensa - Il feedback aptico opera sul principio di stimolo di risposta. Agisci sul telefono e ricevi in cambio una stimolazione e questo premia la nostra azione e ci rende inclini a ripeterla

Sui telefono è possibile ovviamente di ridurre o disattivare il feedback aptico, ma molto spesso non lo si fa per ignoranza o anche per riluttanza a cambiare schemi abituali.

Sempre secondo gli esperti, qualora volessimo riprendere il controllo del nostro utilizzo dello smartphone, è necessario avere maggiore consapevolezza delle sensazioni che provengono dal nostro telefono, cambiare le impostazioni del telefono e scegliere alcune zone della propria casa o del proprio 'habitat' che devono essere esenti da tecnologia.