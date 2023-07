E' partito il 'domicilio digitale': l'obiettivo è eliminare le raccomandate

Per superare l'uso delle raccomandate ed affidarsi alle caselle di posta elettronica (per comunicazione di valore legale come rimborsi fiscali, detrazioni di imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative) dal 6 luglio 2023 gli italiani avranno un nuovo 'indirizzo'.

Non parliamo dell'indirizzo di casa, ma dell'INAD, ossia INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI che dovrà raccogliere tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei cittadini.

Ma ovviamente solo dei cittadini che decideranno di aderire al servizio e che comunicheranno il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per iscriversi al servizio occorre andare sul sito dell'AGID e registrarsi attraverso SPID, CIE o CNS. Una volta all'interno del sito, dopo aver confermato di aver letto l'informativa per la privacy, bisogna inserire i propri dati personali, il proprio indirizzo e-mail. Altri dati vengono ricavati dal sistema tramite l'autenticazione inziale.

Infine bisogna indicare il proprio domicilio digitale, ossia il proprio indirizzo PEC e confermare. Pochi minuti dopo si riceverà su quest'ultima un messaggio di attivazione del servizio.

Si tratta di un servizio in linea con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In questo modo non sarà più necessario essere a casa per ricevere una raccomandata della PA ma si verrà raggiunti praticamente in modo istantaneo da una notifica sul proprio cellulare.

Questo elenco dei domicili digitali sarà usato sia dalla PA ma potrà anche essere consultato dai singoli cittadini. Basterà inserire sul sito dedicato il codice fiscale della persona della quale si vuole conoscere il domicilio digitale.

Per chi è iscritto all’Ini-Pec, cioè l’indice nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti, invece, il domicilio digitale sarà automaticamente importato negli elenchi di Inad.