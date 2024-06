Finestrini aperti o aria condizionata: cosa ha maggiore impatto sull'ambiente?

Le diverse aziende automobilistiche, quando producono un nuovo veicolo, fanno attenzione all'efficienza energetica per cercare di ridurre l'impatto ambientale e mgliorare le prestazioni dei veicoli. Lo riferisce uno studio ripreso dal sito prontobolletta.it.

Ogni scelta, anche quella relativa alla gestione del clima (aria condizionata o finestrini aperti) viene presa in relazione al contenimento dei costi operativi ma anche in relazione alla necessità di ridurre le emissioni di C02.

Quando si apre il finestrino mentre si guida si introduce una resistenza aerodinamica che può incrementare il consumo di carburante fino al 15% (quando siamo a velocità in autostrada).

Un design aerodinamico ottimizzato può migliorare non solo l'efficienza del consumo di carburante ma può anche ridurre l'impatto ambientale dei veicoli.

Forme più profilate delle auto e finestrini posizionati in modo ottimale possono ridurre la resistenza aerodinamica e possono quindi portare a minore consumo di carburante e minore consumo di gas serra.

Per quanto riguarda l'aria condizionata è indubbio che essa rappresenta la principale fonte di consumo elettrico nei veicoli moderni, soprattutto durante i mesi estivi.

Ovviamente per produrre aria condizionata c'è bisogno di un compressore per raffreddare l'aria all'interno dell'abitacolo e questo è un processo che richiede energia e che influisce sul consumo di carburante del veicolo. L'utilizzo prolungato di aria condizionata può aumentare il consumo di carburante fino al 20%,

In questo periodo l'industria automobilistica sta lavorando per migliorare l'efficienza dei compressori ed adottare strategie nuove di gestione termica per ridurre l'impatto ambientale dell'aria condizionata.

Vi sono compressori con un alto COP, ossia coefficiente di prestazione o sistemi di climatizzazione dotati di sensori ambientali avanzati.