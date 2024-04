Tariffe dell'energia elettrica: addio al PUN dal 2025, rischi di ulteriori aumenti in Sicilia

Non arrivano buone notizie per i cittadini italiani per quanto riguarda le tariffe dell'energia elettrica.

Dal 1° gennaio 2025 l'Italia dirà infatti addio al PUN, ossia al Prezzo Unico Nazionale ed introdurrà le cosidette tariffe zonali, che saranno determinate in base alle dinamiche di produzione, distribuzione, consumo ed energia nelle diverse zone del paese.

L'obiettivo è quello di far sì che il prezzo dell'energia sia rappresentativo delle condizioni 'locali', il tutto per cercare di spostare il mercato verso una maggiore efficienza e trasparenza.

Grazie alle tariffe zonali ci sarà una tariffazione più equa che rifletterà i costi reali di produzione e distribuzione e che potrà sicuramente incentivare anche gli investimenti nelle energie rinnovabili.

I prezzi saranno quindi inferiori nelle zone ad altra produzione rinnovabile.

Discorso Sicilia. Si tratta di una regione tradizionalmente dipendente da fonti energetiche costose o meno efficienti, ed in questo modo il risultato dell'abolizione del PUN potrebbe essere un ulteriore aumento delle offerte in tema di energia elettrica.