Sarcopenia: cos'è, come prevenirla e curarla

Tra le malattie che fino a poco tempo fa non erano state classificate dalla comunità scientifica internazionale c'è la sarcopenia, ossia la perdita della massa muscolare e della forza a causa dell'assottigliamento dei muscoli e delle fibre che li costituiscono.

In questo modo a poco a poco si ha un indebolimento dell'intero organismo con delle gravi ripercussioni come scarsa mobilità, mancanza di autonomia, bassa qualità della vita e disabilità.

Coloro che possono risultare maggiormente affetti da sarcopenia sono le persone da circa 60 anni di età in poi con una dieta povera di proteine, dallo stile di vita sedentario e con altre patologie a carico dell'organismo (l'età si può anche abbassare perchè è stato dimostrato che dai 50 anni in su si perde circa 1-2% di massa muscolare ogni anno).

Ad incidere, come sopra indicato, è in primis una dieta carente in macro e micronutrienti, in particolare nell'apporto energetico e proteico. La scorretta assunzione di proteine comporta la poca presenza di aminoacidi ramificati (tra cui la leucina), fondamentali per mantenere una massa muscolare adeguata e riparare le strutture proteiche che si danneggiano.

Tra gli altri fattori vi sono ovviamente la sedentarietà (anche conseguenti ad una frattura, un intervento o una ingessatura) ed anche i cambiamenti ormonali dovuti all'età (diminuzione dell'ormone della crescita, del testosterone negli uomini e degli estrogeni nelle donne).

Nel corso degli ultimi anni sono inoltre stati associati alla sarcopenia la presenza di tumori, il diabete, l'osteoporosi, il sovrappeso o l'obesità (la riduzione della massa muscolare è spesso seguita da un aumento del tessuto adiposo).

Per la diagnosi precoce della sarcopenia è stato creato un protocollo Find-Assess-Confirm-Severity, ossia un questionario ad hoc per identificare i soggetti a rischio. Se il risultato rileva il pericoloso, si proseguirà con altri tipi di indagine.

La sarcopenia è comunque una malattia che si può prevenire o se è già in corso si può rallentarne la progressione.

E' necessaria una dieta completa ed equilibrata in micro e macro nutrienti, assumendo ad ogni pasto il corretto apporto di proteine ad alto valore biologico (con aminoacidi essenziali), di minerali con funzione antiossidante, di vitamine (in particolar modo D), di acidi grassi Omega-3 e di probiotici.

Ovviamente indispensabile anche l'esercizio fisico: usando i muscoli si migliorano la massa e la forza muscolare. Il mix ottimale è quello formato da attività aerobiche ed esercizi anaerobici (per almeno un paio di giorni a settimana previa autorizzazione del proprio medico di fiducia).