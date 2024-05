Topper: cos'è ed a cosa serve

Può capitare di rendersi conto, dopo un po' di tempo dall'acquisto, di aver scelto il materasso sbagliato.

In questo caso non è per forza necessario cambiarlo con uno nuovo ma in soccorso arriva il 'Topper'.

Si tratta di un accessorio che si adatta ad ogni tipo di materasso e consente di aumentare l'accoglienza del letto.

Si posiziona al di sopra del materasso ed è una sorta di materassino imbottito e rivestito con tessuti traspiranti.

Può favorire la morbidezza del materasso, ne corregge la rigidità e viene usato anche per unire due letti insgoli ed eliminare la fessura centrale, eliminando così la spesa dell'acquisto di un materasso matrimoniale.

I topper di solito hanno una dimensione che va dai 3 ai 6 cm e sono molto leggeri. Si applica facilmente grazie agli elastici presenti agli angoli, ed è molto semplice rimuoverlo per lavarlo a mano o in lavatrice.

Oramai sul mercato ne esistono diversi modelli: in piumino, piuma d'oca, memory foam, microfibra. La scelta ovviamente va fatta in base alle proprie esigenze.