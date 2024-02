Teatro, mostre, escursioni: cosa fare a Catania nel weekend e per Sant'Agata

Sta arrivando il weekend, che inevitabilmente sarà dominato dai festeggiamenti per Sant'Agata (clicca qui per avere informazioni sul programma della festa e su tutti gli eventi 'connessi').

Ma per coloro che non vorranno 'immergersi' tra la folla c'è ampia possibilità di alternativa. In teatro si potrà assistere allo spettacolo 'Finiti sotto un ponte' o al 'Il padre della sposa'.

In piena 'fruizione' la mostra su Mirò al Palazzo della Cultura, la mostra della giovane Giulia Pappalardo (sempre al Palazzo della Cultura) e del ligure Francesco Musante all'Opera Art Gallery.

Immancabili le escursioni sull'Etna, le visite serali all'Orto Botanico o al Monastero dei Benedettini o anche alla Chiesa di San Benedetto.

Dopo il successo di Edoardo Leo con “Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche)”, al Teatro ABC di Catania arrivano Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi per un nuovo appuntamento con la stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024. La divertente commedia di cui sono protagonisti, “Il padre della sposa” di Caroline Francke, debutterà venerdì 2 febbraio alle ore 21. Lo spettacolo, diretto da Gianluca Guidi, vedrà in scena anche Martina Difonte (nel ruolo di Alice), Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli, con la partecipazione di Gaetano Aronica.

Domenica 4 febbraio, in occasione delle celebrazioni agatine, apertura straordinaria in orario serale della chiesa e del Monastero di San Benedetto. La visita prevede un'introduzione sull'affascinante via Crociferi, perla del barocco del Val di Noto e l'ingresso al Monastero.

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica e devozione. La guida Rosario vi porterà alla scoperta di Trecastagni, famosa per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica ed in particolare per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano con la storica sosta di riposo all’antico villaggio, che si chiamerà poi Trecastagni.

Venerdì 2 febbraio 2024, a partire dalle ore 18.00, appuntamento al Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio per la presentazione del libro di Salvatore La Porta da titolo 'L'isola del capitano Almeida'. Ingresso libero.

L’Etna, nella sua molteplice complessità di habitat naturalistici, conserva in determinate aree boschive alcuni esemplari di alberi antichissimi e maestosi, alcuni dei quali sono molto noti, mentre altri sono ancora sconosciuti alla maggior parte degli escursionisti. La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking alla scoperta di due “patriarchi” dei boschi etnei: la “Trofa du camperi” ed il “Fau di Sanareddu” , faggi secolari dalle imponenti fronde, che vantano un corredo di aneddoti e di storia.

Anche durante i giorni di festa dedicati a Sant’Agata il team di Officine Culturali condurrà i visitatori e le visitatrici alla scoperta del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e dell’Orto Botanico Catania. Sabato 3 febbraio alle 10:00 e alle 11:00 sarà possibile visitare il Monastero dei Benedettini di Catania con un percorso breve e un biglietto ridotto, così da non perdersi i primi appuntamenti della festa. Dalle 14:00 alle 16:30 di sabato 3 febbraio e dalle 10:00 alle 17:00 di domenica 4 e lunedì 5 febbraio, invece, l’appuntamento è con le visite guidate tradizionali.

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione dell’apertura della festa di Sant’Agata, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso il piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio. Faremo una passeggiata nella storia, alla scoperta di tre diversi percorsi che si susseguono e s'intrecciano tra di loro: la storia del palazzo e della famiglia nobiliare che ha costruito questa magnifica sede, l'arrivo della Società Storica Catanese, le sue attività storiche, le straordinarie collezioni e raccolte custodite.

Catania ospita la mostra dedicate al grande maestro catalano. Dal 20 gennaio al 7 luglio 2024 presso la sede del Palazzo della Cultura sarà possibile visitare “Miró – La gioia del colore” a cura di Achille Bonito Oliva uno dei maggiori critici d’arte in collaborazione con MaïthéVallès - Bled e Vincenzo Sanfo. Per i lettori di CataniaToday l'accesso alla mostra è offerto a un prezzo speciale. Visita lo Shop per acquistare il tuo voucher.

Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco sono i protagonisti del nuovo spettacolo in scena dall’1 al 18 febbraio 2024 al Teatro Angelo Musco di Catania. La commedia, intitolata “Finiti sotto un ponte” debutterà giovedì 1 febbraio, alle ore 19, e sarà poi replicata venerdì 2 (ore 21), sabato 3 (ore 17.30 e 21), domenica 4 (ore18), venerdì 9 (ore 21) sabato 10 (ore 17.30 e 21), domenica 11 (ore 18), venerdì 16 (ore 21), sabato 17 (ore 17.30 e 21), domenica 18 febbraio (ore 18).

In questo febbraio eccezionalmente mite viene proposto un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato sia della costa ionica che dell'Etna, in questo periodo di cielo terso ancora piu' suggestivo.

“Segni Nati a Parigi. All’improvviso” è la mostra personale dell’artista poliedrica Giulia Pappalardo a Palazzo Della Cultura Catania, dal 2 al 17 Febbraio. La mostra è visitabile dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. La Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 L’ingresso è gratuito.

In occasione delle Festività Agatine, Sicilia Gaia propone un'esperienza da non perdere tra i saloni di Palazzo Biscari. Un'iniziativa realizzata grazie alla prestigiosa collaborazione con l'Associazione Musicale Etnea. “Il valzer del Gattopardo” si rivela come un’esperienza di raffinatezza e bellezza senza tempo, nel cuore di un’atmosfera incantata. Il Biscari Consort dona vita a melodie ottocentesche, tessendo un incantesimo musicale che trasporta gli spettatori in epoche passate, in un vortice di emozioni avvolgenti.

“REbirth. A|V Concert Real Time Reactive” ovvero “Rinascita. Reagente in tempo reale sotto forma di concerto audio/video. Sta tutta qui la filosofia musicale di Simone Bosco, compositore, produttore e sound designer torinese che giovedì 1 febbraio, alle 21, porterà la sua performance audio-video da Zō Centro Culture Contemporanee di Catania per Partiture, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea.

Bhopal, 39 anni dopo la catastrofe di Suryene Ramaget. Nel 1984 nell’India centrale si verificò quello che è probabilmente il più grave disastro industriale della storia: nello stabilimento chimico della Union Carbide di Bhopal un incidente portò al rilascio di oltre 42 tonnellate di isocianato di metile, un composto chimico utilizzato per la produzione di pesticidi. Una nube altamente tossica si propagò nell’area intorno alla fabbrica contaminando e uccidendo migliaia di persone. Dall’inchiesta che seguì il disastro di Bhopal risultarono carenze nel sistema di sicurezza, ma i risarcimenti furono molto bassi e le condanne molto lievi.

Dopo l'inaugurazione della galleria lo scorso dicembre con la personale dell'artista acese Paolo Nicolosi, fino al 17 febbraio 2024 protagonista degli spazi di OPERÀ sarà una Personale di Francesco Musante, l’artista ligure che nei suoi dipinti celebra sogni magici, notti stellate e la fantasia senza confini: storie di principesse, di maghi dal cappello a cilindro, di pesci, di case volanti e di cuori, di lune e di aquiloni palinsesti affollati che si stagliano su notti da fiaba. Le sue opere costellate di omini fantastici, cieli stellati e colori accesi e surreali, rimandano all’atmosfera sognante dell’infanzia.