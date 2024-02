Carnevale, teatro d'autore, Panini Tour: cosa fare a Catania nel weekend

Terminati martedì scorso i festeggiamenti per Sant'Agata, è già tempo di weekend e soprattutto di Carnevale a Catania e provincia.

I più piccini potranno recarsi in Via Sant'Anna o partecipare al Carnevale Sociale (con appuntamento in Via Etnea all'ingresso di Villa Bellini). In tema 'Carnevale' anche lo spettacolo 'Il vestito nuovo di Arlecchino' al Teatro Zig Zag.

Ed a proposito di teatri appuntamento al Massimo Bellini con Nicola Piovani, al Metropolitan con Paolo Crepet ed al Piccolo Teatro della Città con Guja Jelo ed il suo 'Di madre in figlia'.

Gli appassionati delle figurine Panini invece non potranno perdersi la manifestazione 'Panini Village Tour' che si terrà domenica 11 febbraio in Piazzale Rocco Chinnici.

Sta per iniziare la nona edizione del Carnevale Sociale di Catania portando con sé una festosa carovana di artisti e due street parade: sabato 10 febbraio, con partenza alle ore 16.00 da Via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e domenica 11 febbraio, con raduno alle ore 16.30 in Via Etnea - ingresso Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, esibizioni fino a raggiungere il Castello Ursino e continuare la festa tra musica e balli in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia 92-94).

Ha preso il via la nuova edizione 2024 del Panini Tour, confermando ricche attività imperdibili per tutti i fan delle figurine, per i collezionisti più affezionati, e non solo. A Catania sabato 10 e domenica 11 febbraio, la Piazza Rocco Chinnici ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Panini Village per scambiare le proprie doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. Per registrarsi alle varie tappe cliccare qui.

Graditissimo ritorno quello di Nicola Piovani al Teatro Massimo Bellini. Successo annunciato e gran pienone per i concerti che vedranno sul palco il maestro romano. Piovani sarà protagonista di un’intensa ‘tre giorni’, il 9, 10 e 11 febbraio proponendo distinti eventi nell’ambito della stagione concertistica. Le prime due date, 9 e 10 febbraio, propongono il doppio appuntamento sinfonico con “La Pietà”, moderno Stabat Mater musicato dal Premio Oscar sui versi originali del geniale Vincenzo Cerami, legato a Piovani da un profondo legame umano e professionale, bruscamente interrotto dalla prematura scomparsa dello scrittore e drammaturgo.

Domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle ore 11.30, appuntamento con il 'Carnevale in Via Sant'Anna'. Laboratori di illustrazione con Nadia Ruju (da 6 a 10 anni) alle 16.00 ed alle 17.30 (numero di telefono 338-1798486 per prenotare la partecipazione). Truccatrice bimbi Claudia Corona dalle 11.30 in poi. Gregorio Calderone costruzione da 7 a 12 anni a partire dalle 11.30 (numero di telefono 335-5304193 per prenotare la partecipazione). Virginia Caldarella maschera immaginaria da 7 a 12 anni alle ore 16.00 ed alle ore 17.30 (numero di telefono 328-9541202 per prenotare la partecipazione). Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo dalle 19.30 in poi (spettacolo gratuito).

I passi esperti della guida naturalistica Antonio Di Grazia, vi accompagneranno luogo un percorso ad anello che vi svelerà le attrattive naturalistiche, archeologiche e del recente passato di Pantalica. L’itinerario si svilupperà tra le valli del torrente Calcinara e del fiume Anapo, scrigni che custodiscono bellezze naturalistiche e testimonianze di antichissime frequentazioni dei popoli del passato, in una miscellanea di elementi di tale unicità da fare includere Pantalica tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità.

“Segni Nati a Parigi. All’improvviso” è la mostra personale dell’artista poliedrica Giulia Pappalardo a Palazzo Della Cultura Catania, dal 2 al 17 Febbraio. La mostra è visitabile dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. La Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 L’ingresso è gratuito.

Ritornano le visite a palazzo Manganelli, uno dei più affascinanti edifici nobiliari siciliani. Domenica 11 febbraio si potranno visitare gli splendidi saloni di rappresentanza: dal salone delle feste a quella del rinascimento, passando per la sala da biliardo e quella degli antenati. Fiore all'occhiello il giardino pensile, tra i più grandi in Sicilia, costruito sulle antiche mura della città.

Venerdì 9 febbraio 2024, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo di Paolo Crepet dal titolo 'Prendetevi la luna'. Per acquistare i biglietti dell'evento è possibile cliccare sul seguente link.

Per il fine settimana di Carnevale, Il Teatro Zig Zag di Via Canfora 69 offre al suo pubblico di grandi e piccini un divertente spettacolo sul tema: “Il vestito nuovo di Arlecchino” animato da Filippo Aricò. Sabato 10 febbraio alle 18 e domenica 11 alle 11 e alle 18, sarà rivelato come Arlecchino, che veste in maschera tutto l’anno, festeggia il Carnevale.

Continua il viaggio alla scoperta dell'artista catalano con le visite guidate, a cura dell'Associazione Guide Turistiche di Catania, alla mostra Mirò. La gioia del colore, presso Palazzo della Cultura di Catania, Via Vittorio Emanuele 121. Domenica 11 febbraio ore 11:00 ▪ Costo €13,00 comprensivo di visita guidata; ▪ Durata visita circa 1 ora e 15 minuti.

Da giovedì 8 a domenica 11 febbraio, Guia Jelo protagonista al Piccolo Teatro della Città della pièce scritta da Marinella Fiume e diretta da Gisella Calì. Lo spettacolo, a partire dalla storia di una guaritrice di campagna, è un’occasione per parlare di sapere femminile sacro e magico. Un’alchimia teatrale: l’esigenza di trasformare in performance teatral-musicale-sensoriale un testo letterario prezioso. È quanto è successo con Di madre in figlia - Alchimia teatrale della scrittrice Marinella Fiume, diretto dalla regista Gisella Calì e interpretato da una beniamina del pubblico quale Guia Jelo.

Un escursione in trekking nello splendido lago di Pozzillo è organizzata domenica 11 febbraio dall’associazione Etna e Dintorni. Il percorso si snoda lungo la costa del lago di Pozzillo, uno tra principali bacini idrici siciliani, che in questa stagione si presenta con colori e paesaggi “alpini”. Il terreno dell’escursione è molto vario (single track, carrareccia e tratti di asfalto), immersi nel fitto bosco di eucalipti che cinge il lago.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avrete modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte.

I produttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano a Catania al mercatino 'a fera bio Mercato della Terra Slow Food, al Parco Madre Teresa di Calcutta (di fronte il cine teatro Ambasciatori). Alla 'A Fera Bio potrai trovare un'offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno. Ma è anche possibile praticare attività yoga con la nostra insegnante Alice; far fare laboratori manuali con i più piccini con la maestra steneriana Elisa e con gli insegnanti della scuola naturale Catania e tanto altro.

Agatha Patrona è una visita guidata drammatizzata che attraverso il racconto della guida e l'interpretazione di due attori del panorama teatrale siciliano - Barbara Gallo e Francesco Bernava - unirà due suggestioni. Il martirio di Sant'Agata, rievocato in uno dei luoghi centrali della tradizione e della devozione - e la storia di Catania segnata dal terremoto del 1693.