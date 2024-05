Notte insonne: i consigli degli esperti per "superare" la giornata

Una psicologa specializzata in medicina del sonno, Shelby Harris, ha scritto un manuale per dormire bene senza usare farmaci e soprattutto ha fornito alcuni consigli su come affrontare la giornata dopo una notte insonne.

Sveglia - Quando suona troppo presto per i nostri gusti perchè abbiamo dormito troppo poco non deve essere ignorata o posticipata perchè il sonno che si guadagna dopo è di pessima qualità. E' anzi per l'organismo un ulteriore stress che non aiuta a sentirsi meglio; il secondo risveglio al secondo suono della sveglia è più faticoso e stressante del primo.

Acqua - La prima cosa da fare dopo non aver dormito bene è una bella doccia non troppo calda; aiutano molto, prima del caffè, almeno un paio di bicchieri d'acqua a stomaco vuoto. L'insonnia ha tenuto sveglio anche il nostro apparato digerente, che quindi deve essere idratato per il lavoro extra che ha compiuto; meglio ancora se l'acqua è con il limone.

Priorità - Se non si è dormito bene e si deve comunque affrontare la giornata, meglio farlo scegliendo solamente le cose che non si possono rimandare. In questo modo ci si sente subito più 'leggeri' mentalmente.

Pisolino - Meglio ridurre la pausa pranzo ma concedersi almeno 10 minuti per stare anche solo con gli occhi chiusi su un divano, una poltrona, una panchina del parco. Riposarsi anche senza dormire aiuta a ricaricarsi.

Sole - Per superare una notte senza sonno è importante vedere più luce possibile. Se non si svolgono attività all'aperto si dovrà perlomeno cercare di andare al lavoro a piedi o in bicicletta. Oppure in auto col finestrino abbassato o aprire le finestre quando si è davanti alla scrivania. La luce tiene l'organismo più sveglio, migliora l'umore, l'aria aperta permette di respirare meglio e regalare una sensazione di ossigenazione che dà una piccola scossa all'organismo.

Il resto della giornata - Nel momento in cui siamo riusciti ad affrontare senza troppi drammi e conseguenze la giornata lavorativa, quando si torna a casa non bisogna buttarsi subito sul divano davanti alla televisione, altrimenti si rischia di prendere sonno subito e poi magari svegliarsi nel corso della notte. Se si pratica una attività sportiva si dovrà comunque cercare di farla ugualmente (no pesi od attrezzi però, sì invece a lezione di yoga, pilates o altra disciplina dolce). Questo tipo di attività darà al nostro corpo quell'energia per poter arrivare fino a dopo cena con un minimo di nuovo slancio.

Quando dormire - Dopo una notte insonne niente uscite dopo cena, niente abbuffate di serie tv fino a tarda notte. Meglio andare a dormire magari un'ora prima rispetto al solito.