Come risparmiare sui viaggi nel 2023

I rincari in numerosi settori della vita stanno riguardando anche i viaggi. Nonostante questo sono molti gli italiani che non sono disposti a rinunciare ad un po' di relax.

Siviaggia.it ha individuato alcuni piccoli trucchi che ci potranno permettere di spendere un po' di meno. Eccoli nel dettaglio.

Mete non invase dal turismo di massa - Sono da sempre meno costose rispetto a quelle turistiche ma altrettanto belle da togliere il fiato. Si possono raggiungere con le compagnie aeree a basso costo o anche con viaggi in treno.

Soggiorno per più di due notti - Sono tante le strutture che superato il soggiorno di due sole notti offrono una tariffa più ridotta della camera.

Colazione da prenotare - Molti pensano che non includerla nel prezzo dell'albergo o del b&b possa essere un risparmio. In realtà facendo una abbondante colazione prima di partire per esplorare si potrà eliminare la necessità di costosi spuntini nel corso della giornata e magari si potrà tenere anche qualcosa per il pranzo.

Mezzi locali o camminata - Il miglior modo e quello più economico per conoscere una città è quello di camminare a piedi. Chi non vuole camminare può sempre optare per bus o metropolitane.

Pass culturali - Di solito è possibile solamente nelle grandi città e non in quelle più piccole. In questo modo avrete garantito l'accesso a numerosi musei ed attrazioni risparmiando molto sui costi dei singoli biglietti.

Mangiare cibo di strada ed evitare aree di ristoro turistiche - Il cibo locale va mangiato sia per conoscere la cultura del posto ma anche per risparmiare, e non poco. Per capire dove sta il cibo buono basta cercare i posti più affollati non di turisti ma di gente del posto. Allo stesso modo bisogna evitare di mangiare nelle aree di ristoro turistico (per esempio pranzare con vista sul Colosseo a Roma); meglio scovare piccoli bar, caffetterie e ristoranti nei vicoli delle maggiori zone turistiche.

Borraccia - Soprattutto in estate è essenziale avere dell'acqua potabile, ossia una borraccia da poter ricaricare nelle fontanelle pubbliche o dovunque l'acqua si possa prendere e sia potabile.

Viaggiare di notte - I prezzi delle compagnie aeree durante la notte sono sempre più bassi.

Viaggiare fuori stagione - Durante l'alta stagione molte zone sono piene di turisti. In bassa stagione si può vivere tutto con maggiore serenità e si può anche risparmiare sui soggiorni.

Consigli alle persone del luogo - Molto spesso domandare ad una persona del posto che mezzo prendere, dove andare a mangiare, è un ottimo modo per poter risparmiare. E' anche un ottimo modo per conversare e per andare in posti che probabilmente non sarebbero mai stati scoperti.