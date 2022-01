Fibra ottica in casa - Cosa c'è da sapere

Quando si parla di fibra ottica di tipo FTHH (Fiber to the home), la prima cosa che si va a guardare è ovviamente la velocità (2,5 giga in download con alcuni operatori, 1 giga con altri).

C'è però da dire che si tratta di velocità nominali che non corrispondono a quelle reali ma che comunque mostrano la differenza tra questo tipo di fibra è quella FTTC (Fiber to the cabinet), ossia la fibra misto rame che raggiunge i 200 mega in download.

Per questo motivo, prima di portare la fibra ottica in casa, ecco alcune cose che è meglio sapere e che va al di là dell'aspetto strettamente economico.

Copertura di rete - Bisogna verificare la propria copertura di rete. Se avete già individuato l'operatore al quale vi volete affidare basta andare sul suo sito ufficiale e capire se la vostra zona è 'coperta'. In alternativa si possono utilizzare i 'tool' presenti su molti siti ad hoc che permettono di effettuare anche dei raffronti tra i diversi operatori del mercato. Basterà selezionare l'operatore o gli operatori ed inserire il proprio indirizzo ed un indirizzo mail al quale saranno inviati i risultati del test. Così si potrà avere la certezza che la fibra potrà essere attivata.

Confronto offerte internet casa - Occorre effettuare una comparazione tra le diverse offerte per capire quali siano le differenze tra di loro e prendere in considerazione quella più conveniente. Al momento nessun gestore, per esempio, pur essendo presente un'offerta maggiormente conveniente rispetto a quello che può essere un precedente piano tariffario, ha l'obbligo di comunicarlo ai propri clienti. Ragione per la quale se per esempio si ha già un contratto si potrà cambiare subito nel momento in cui ci si renderà conto che c'è un'offerta migliore o si potrà contattare il proprio operatore per chiedere di attivare la promozione più conveniente in que momento.

Persone fidate - Quando si vuole fare qualcosa di nuovo, quando è possibile, anzichè leggere recensioni online è preferibile rivolgersi e chiedere il parere di una persona in carne ed ossa (amico, vicino di casa, conoscente).