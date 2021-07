Green pass: ecco cosa fare se non arriva l'SMS

L'arrivo del canonico SMS con il codice non è l'unico modo per poter ottenere il tanto agognato 'green pass': ecco i metodi alternativi

Sempre più persone in questi giorni si stanno lamentando della circostanza di non essere ancora entrate in possesso del green pass, con il quale sarà possibile frequentare determinati luoghi, eventi e mezzi di trasporto.

Come noto il green pass si ottiene dopo essere stati vaccinati contro il Covid-19 (basterà anche una sola dose), dopo aver effettuato nelle 48 ore precedenti un tampone negativo o con la guarigione avvenuta da almeno sei mesi.

Coloro che non hanno ricevuto dopo le circostanze sopra descritte il canonico sms (che contiene il codice authcode da inserire insieme alla tessera sanitaria sul sito dcg.gov.it o sull'app Immuni o IO) potranno comunque ottenerlo in diversi modi.

- attraverso lo SPID o la CIE (Carta di identità elettronica) nell'apposita sezione sul sito del green pass o sull'app IO.

- chiamare il numero di pubblica utilità 1500, dedicato al Covid-19. Il numero è attivo 24 ore su 24 e può essere utilizzato anche da coloro che hanno perso il codice e vogliono recuperarlo

- richiesta del green pass attraverso il proprio medico di famiglia o recandosi in farmacia con la tessera sanitaria ed il codice fiscale