Utenti di Whatsapp occhio alla truffa del 'codice a 6 cifre', che potrebbe avere come conseguenza il 'furto' del vostro profilo personale.

L'allerta scatta con un messaggio che arriva dai vostri contatti in rubrica dal seguente tenore: "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?".

Se lo dovessimo mandare ecco che scatta il furto del profilo. Il danno diventa irreparabile quando il truffatore avrà già cambiato il numero associato. In questo caso, oltre che contattare la polizia postale, sarà necessaria disattivare l'account o cambiare numero di telefono.

Si tratta infatti di un codice che consente agli hacker di poter rubare i profili delle vittime. Ed una volta entrati in possesso del profilo, sarà possibile per i delinquenti cambiare nome e foto dell'account e contattare tutta la nostra rubrica.

Bisogna quindi non condividere mai con altri il codice di verifica a 6 cifre e non condividere con nessuno informazioni di tipo personale.

Per poter evitare queste truffe si possono abilitare le notifiche di sicurezza (in questo modo riceviamo una notifica ogni volta che un contatto cambia il codice di accesso a 6 cifre) ed introdurre per il nostro profilo la verifica a due passaggi (ogni volta che registriamo il nostro numero su Whatsapp è necessario l'ìnserimento di un PIN personale).