San Valentino 2022? Ecco cosa ne pensano gli italiani

Manca poco a San Valentino. Subito.it ha voluto indagare tra i suoi utenti per capire cosa rappresenti nel 2022 la ricorrenza più dolce dell'anno.

Ecco cosa ne pensano gli italiani.

In primis c'è da sottolineare un maggiore interesse maschile (64,5% contro 34,6%) all'indagine ed un romanticismo che emerge dalle risposte che sono state date e dai racconti che fanno riferimento 'alla cena in cui ci si è scambiati gli anelli di fidanzamento' o 'nessun regalo, fare felice la persona che ami', 'essere ancora qui a festeggiarlo dopo 30 anni'.

Come se non bastasse solo per il 16% San Valentino è la festa dell'amore mentre per il 72,9% ciò che conta è riuscire a celebrare questo amore ogni giorno dell'anno.

Questione regali - Il 23,4% non fa regali ogni anno ma solo quando trova qualcosa che piace al partner (51,2% dei casi). C'è chi ha confessato di regalare qualcosa solamente quando si è all'inizio di una relazione (5,8%) o per recuperare un rapporto in bilico (1,1%). Il 18,5% rimane fermo nell'idea di non fare alcun regalo.

Per quanto riguarda il regalo in sè la stragrande maggioranza sceglie week-end, cene e viaggi (76,5%). Il 23,5% sceglie un oggetto sulla base del fatto che quest'ultimo resta mentre l'esperienza no. Il 26,4% va alla ricerca dell'oggetto per stupire, mentre il 27,6% dice di farsi ispirare dal momento.

Decluttering emotivo - Tra le domande poste agli utenti di Subito.it c'è stata anche questa: "Che fine fanno i regali degli ex fidanzati?". Il 43,9% dichiara di conservarli perchè hanno sempre un valore affettivo. Il 4,3% li restituisce al mittente, il 4,3% li ricicla per compleanni o altre ricorrenze, il 19,3% li butta. L'8,6% ha anche dichiarato di aver rivenduto quell'oggetto proprio tramite Subito.it.