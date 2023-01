Cosa regalare (e cosa no) quando si è invitati a cena

Quando si viene invitati a cena il galateo consiglia che ci si debba presentare con un piccolo regalo. E' però fondamentale sapere scegliere bene per evitare di fare una brutta figura.

Ecco di seguito alcune regole che sono state stilate dal comitato scientifico dell'ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici).

1. Se siamo invitati a casa di amici che vediamo spesso non serve per forza un regalo, allo stesso modo quando siamo invitati da familiari.

2. La regola generale del regalo è quella di non strafare ma di utilizzare sempre il buon senso.

3. Non bisogna portare troppe cose per non dare l'impressione che sia un modo di ripagare il pasto.

4. Portare sempre qualcosa che sia strettamente legato alla cena alla quale ci hanno invitato e quindi anche al tipo di cena. Come cambia l'abbigliamento ed il menù, così deve cambiare anche il pensierino che va fatto.

5. Più si ha confidenza con chi ci ha invitato meglio è fare dei regali 'mangerecci', ma anche questi devono essere scelti in maniera molto accurata.

6. Di solito sempre meglio portare il dolce; ad esempio non ci si può presentare a casa delle persone portando un primo o un secondo e dando quindi l'impressione che non siamo sicuri di quello che stiamo andando a mangiare.

7. No a panettoni e pandori a Natale - Ogni casa ne è piena, quindi sarà solo uno che si aggiungerà agli altri già presenti. Ideale è qualcosa di sfizioso da mangiare prima o dopo cena, non per forza dei dolci.

8. Tra una torta comprata in pasticceria ed una fatta in casa meglio la seconda per fare capire che avete impiegato del tempo per contribuire alla buona riuscita della cena.

9. Il vino è un'ottima alternativa, ma per evitare di essere in contrasto con quello che sarà il menù della serata meglio sempre puntare sulle 'bollicine' o su 'vini da meditazione' dopo pasto.

10. Piante e fiori: i fiori recisi possono creare disturbo perchè devono essere messi in un vaso, meglio quindi optare per piantine di ciclamini o per un bulbo di giacinto.

11. Libri, dischi; no ai soprammobili - Coi libri è facile non sbagliare perchè se non azzecchiamo il genere lo possono sempre cambiare; per quanto riguarda i soprammobili non farlo mai perchè ognuno a casa sua deve essere libero di arredarla come gli piace e non secondo i nostri gusti.

12. No ai regali spiritosi o a quelli osè - Lo humour non è uguale per tutti.

13. Bambini - Se il nostro bambino è invitato è buona educazione dire alla padrona di casa che ci occuperemo noi della sua cena. Se non espressamente invitato non va mai portato alla cena e non è cortese chiedere di poterlo portare.