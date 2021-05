Festa della Mamma - Alcune idee regalo

Se volete sorprendere vostra madre ma non sapete come fare ecco alcune idee che sicuramente potranno tornarvi utili

Il prossimo 9 maggio sarà la 'Festa della Mamma'. Nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 (che come noto sono differenti a seconda delle Regioni di residenza) sarà comunque possibile fare un pensierino alla propria mamma per ricordarle, qualora lo avesse dimenticato, quanto è importante per noi.

Biglietto - Leggere su un bigliettino o dentro una lettera l'affetto che un figlio/a ha nei confronti della mamma non potrà che fare piacere e sicuramente far piangere la diretta interessata.

Insieme - La festa della mamma può essere l'occasione per fare insieme qualcosa che le piace particolarmente fare. Ovviamente, come sopra specificato, sempre limitazioni da Covid-19 permettendo.

Coccole - Se alla mamma piace prendersi cura di sè non c'è niente di meglio che regalarle un massaggio o farle altro regalo per la cura del suo corpo.

Regalo - La cosa più ovvia è quella di conoscere alla perfezione i gusti della propria mamma in tema di vestiario o accessori e comprarle qualcosa di azzeccato che non potrà non farle piacere.

Cucinare - Anche se la vostra mamma è un asso in cucina e voi siete delle emerite schiappe sicuramente non disdegnerà affatto per un giorno essere servita e riverita e vedersi preparato il pranzo o la cena.

Regalo 'fai-da-te' - Per coloro che sono avvezzi al 'fai-da-te' potrebbe essere possibile realizzare dei biscotti o degli oggetti particolari (spille, gioielli, oggetti di decoupage, lavori a maglia).

Quadro o collage - Come tutti anche la nostra mamma avrà foto o momenti ai quali è particolarmente legata; ragione per la quale non potrà che apprezzare un quadro con una foto o anche un collage di foto che ripercorra momenti della sua vita passati in famiglia o con gli amici

Lavori di casa - Di sicuro, nella routine quotidiana, capita spesso di non poter adempiere a qualche lavoretto che la mamma ci chiede di fare in casa; ecco, la festa della Mamma può essere il giorno giusto per poterle sistemare tutto quello che ci ha chiesto nei mesi scorsi e che per diversi motivi non siamo riusciti a fare

Festa a sorpresa - Restrizioni Covid-19 permettendo non c'è niente di meglio che riunire tutte le persone a lei care ed organizzarle una bella festa a sorpresa.