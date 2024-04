Luce e gas: in arrivo la 'bolletta trasparente'

Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, è pronta a dare il via al nuovo modello di bolletta 'trasparente', ossia una bolletta che renda le fattura dei consumatori più chiare e soprattutto meno costose.

L'obiettivo dell'Arera è quello di fare diventare operative queste regole entro la fine del 2024.

Ma in cosa consisterà questa bolletta 'trasparente'. Ecco le novità in dettaglio.

Frontespizio unico - Nella prima pagina della bolletta verrà subito riportato il costo complessivo della bolletta; nella pagina successiva invece ci saranno in dettaglio gli importi da versare

Preavviso su variazioni di offerta - Sarà necessario che i venditori inseriscano subito in questa prima pagina della bolletta delle informazioni chiave: dati del cliente, codici per fatturazione e pagamento, importo totale della bolletta, data di scadenza delle condizioni previste dall'offerta scelta per i clienti che sono ancora sul mercato libero. Questo, in particolar modo, sarà un segnale di preavviso di variazione delle condizioni

Scontrino dell'energia - La pagina successiva dovrà necessariamente evidenziare i costi che i consumatori dovranno pagare e per chi lo percepisce verrà indicato anche il bonus sociale. I primi costi saranno divisi tra quote fisse e quote variabili in base ai consumi, non verrà indicata alcuna voce di spesa. In questo modo ogni cliente potrà comprendere come le sue abitudini incidano sul totale da pagare in bolletta

Questa idea dello scontrino dell'energia è nata dopo un indagine effettuata sugli utenti, i quali hanno evidenziato la mancanza di chiarezza delle informazioni presenti nella bolletta in quanto ad importi e dettagli dell'offerta. E' necessario conoscere e valutare il dettaglio dei consumi.

Box dell'offerta - Sempre nella seconda pagina ci dovrà necessariamente essere in ogni bolletta il box dove saranno racchiuse tutte le caratteristiche dell'offerta attuale alla quale è sottoposto il consumatore e la durata di questa offerta. Dovrà quindi essere indicato se l'offerta è a prezzo fisso o variabile, la data di applicazione dell'offerta e la data di scadenza.