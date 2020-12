Storie di Sicilia - Etimologia e significato del termine 'ammucca lapuni'

In Sicilia, quando ci si trova di fronte ad una persona ingenua, che crede a qualunque notizia gli venga fornita e che non riesce quasi mai a distinguere il falso dal vero, lo si definisce 'ammucca lapuni'.

Questa espressione, che per esempio nelle zone di Messina si trasforma in 'mucca lapuni' o nelle zone di Gela 'muccalapi', ha anche in queste zone lo stesso significato.

Ma perchè questa espressione? Si ritiene che se qualcuno è capace di meravigliarsi e rimanere a bpocca aperta per qualunque cosa, è plausibile che finisca per ingoiare (ammuccare) perfino un calabrone o un'ape.

Allo stesso tempo chi è facile da abbindolare può essere convinto della verità di qualunque cosa e persuadersi anche a mangiare qualcosa di dannoso, senza rendersi conto del danno che potrebbe arrecare a sè stesso.

Questo modo di dire è diventato oramai talmente famoso da meritare anche una pagina ad hoc su Wikipedia.