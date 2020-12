Storie di Sicilia - Etimologia della frase 'finiu a tri tubi'

Spesso, quando in Sicilia si chiede ad un amico come è andato il week-end o un determinato appuntamento che era in programma, è possibile che la risposta sia 'Finiu a tri tubi'.

Questa espressione deve la sua origine ad un fatto realmente accaduto tra il 1909 ed il 1910, quando a Catania venne costruito un piroscafo veloce chiamato 'Città di Catania' che fece balzare l'attenzione della popolazione per la presenza di tre grossi comignoli e che per questo motivo venne soprannominato 'la tre tubi'.

Durante la Prima Guerra Mondiale questa imbarcazione venne utilizzata per scopi bellici e fu molto resistente. A partire dal 1939 poi gli fu data una colorazione mimetica affinchè potesse nascondersi tra i mari.

Purtroppo però il 3 agosto del 1943 un sommergibile inglese intercettò la posizione del piroscafo nei pressi di Brindisi e lo affondò in pochi minuti.

La fine di questa imbarcazione colpì molto la popolazione siciliana. Ed è quindi per questo motivo che quando qualcosa non va come dovrebbe la si associa alla triste fine di questo mezzo di trasporto marittimo.