Storie di Sicilia - Etimologia e significato della frase 'sentirsi preso dai Turchi'

Il modo di dire 'sentirsi preso dai turchi' è oramai diffuso nella lingua italiana (pur essendo comunque difficile sentirla pronunciare al di fuori dello Stretto). La sua matrice però è chiaramente sicula.

Nel XV secolo, in Sicilia iniziarono a sbarcare dei pirati dai porti di Libia, Algeria e Tunisia. I predoni, soprattutto nelle zone del palermitano, cominciarono a saccheggiare e ad assaltare la popolazione, che non sempre era istruita riguardo la provenienza di questi personaggi.

'Sentirsi preso dai turchi' indica quindi 'venire colti alla sprovvista da qualcosa e non sapere come reagire', esattamente ciò che accadeva ai cittadini siciliani, che presi d'assalto da questi pirati, non avevano la prontezza di potersi difendere in modo adeguato.

Alcune volte con questa locuzione si può fare riferimento anche ad uno stato di confusione mentale che si riferisce a situazioni e/o notizie, siano esse positive o negative.