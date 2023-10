Cimici dei letti: cosa sono e come prevenire l'infestazione

Quando parliamo di cimici dei letti ci riferiamo a parassiti notturni che succhiano il sangue umano.

Per fortuna al momento in Italia, a differenza di quello che sta accadendo in Francia, la situazione è sotto controllo.

E' però consigliabile saper riconoscere questi parassiti e sapere cosa fare quando ci si deve avere a che fare.

Le cimici dei letti hanno la dimensione di un chicco di riso (5-6 millimetri), sono di colore rosso-brunastro con una piccola testa a forma cilindrica, occhi scuri laterali e due antenne che ospitano recettori sensibili al colore e all'anidride carbonica.

Si nascondono di giorno nelle crepe e negli angoli dei mobili ma possono facilmente trasferirsi anche in auto.

Diversi sono i segni di infestazione: uova di forma ovale color crema (1 mm) che possono essere scoperte nei luoghi di riparo dalla luce; macchie fecali (sangue digerito di colore scuro che possono rinvenirsi nelle cuciture o negli angoli dei materassi); odore dolciastro che caratterizza gli ambienti in cui sono presenti colonie di cimici dei letti; frammenti o cadaveri di insetti in prossimità dei loro nascondigli; tracce che possono essere lasciate sul corpo degli esseri umani morsi dalle cimici (lesioni eritematose o maculo-papulari pruriginose che possono avere fino a 2-5 mm di diametro).

I morsi di queste cimici, se ripetutamente grattate, possono provocare infezioni secondarie batteriche nelle zone interessate.

Ecco di seguito alcuni consigli pratici su come prevenire la presenza delle cimici dei letti (in particolar modo se queste colonie si sono trasferite anche dentro la nostra automobile).

1. Lavare lenzuola, federe e materassi con prodotti igienizzanti, antiparassitari ed antibatterici, meglio se in due diversi cicli di trattamento ad una settimana di distanza l'uno dall'altro così da avere la certezza di aver eliminato le cimici nel loro intero ciclo vitale, dagli adulti alle uova

2. Rivolgersi eventualmente ad esperti della disinfestazione che sapranno sicuramente risolvere il problema con maggiore celerità

I consigli per quanto riguarda l'auto

1. Pulire l'auto con regolarità: la pulizia deve essere effettuata a fondo, prestando particolare attenzione alle fessure ed agli angoli

2. Aspirare sedili e tappetini: l'aspirazione regolare aiuta a rimuovere le cimici dei letti che potrebbero essere nascoste

3. Lavare ed asciugare i tappetini dell'auto in quanto le alte temperature della lavatrice e dell'asciugatrice uccidono le cimici dei letti

4. Ispezionare frequentemente l'auto perchè un controllo assiduo permette di poter scoprire una infezione prima che diventi un problema più grande

5. Cercare di non trasportare infestazioni da altri luoghi: quando soggiorniamo in un hotel controlliamo sempre bagagli ed abiti per evitare che le cimici dei letti vengano trasportate in auto