Stivali da recupero: cosa sono ed a cosa servono

Tra le nuove tendenze in tema di fitness (e non solo) ci sono i 'recovery boots' o stivali da recupero o a compressione.

Tecnicamente si tratta di dispositivi volti ad accelerare la corretta preparazione muscolare e circolatoria ad una attività fisica, sportiva o di tutti i giorni, a migliorare il recupero fisiologico e funzionale dopo di essa o affiancare un'attività di rieducazione motoria post-infortunio.

Sono stati progettati per mantenere le gambe leggere ed accorciare i tempi di recupero di sportivi (maratoneti, ciclisti). Ma vengono utilizzati anche in ambito wellness post workout o come mezzo per rilassare gli arti inferiori a seguito di tante ore passate in ufficio o dopo un lungo viaggio. Vengono inoltre utilizzati nei confronti delle persone sedentarie per cercare di alleviarne la stanchezza percepita.

I recovery boots circondano gli arti inferiori dalla ragione del corpo del femore fino ai piedi ed offrono un massaggio alle gambe che risulta molto efficace nell'aumentare il flusso sanguigno.

I boots hanno contribuiscono inoltre ad un incremento della circolazione linfatica e sanguigna, ad un rilassamento degli arti inferiori, donando una sensazione di leggerezza e garantendo un più veloce recupero funzionale a livello fisiologico.

Due note negative: un costo eccessivamente elevato per chi vuole farne un uso domestico e non devono essere assolutamente utilizzati in caso di fratture, chirurgia recente con ancora punti non tolti, abrasioni gravi, rischio di trombosi, ipertensioni o problemi vascolari e cardiaci, deformità grave degli arti inferiori, tumori o linfangiosarcoma o gravi infezioni delle gambe.