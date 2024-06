Gli effetti negativi del caldo: siamo più aggressivi e meno intelligenti

Il caldo estremo 'quanto ci costa'? Secondo un rapporto stilato dal The Lancet Countdown abbastanza perchè dal 2003 al 2022 la mortalità legata al caldo è aumentata in media di 17 decessi per 100.000 persone l'anno in Europa.

In tal senso il Ministero della Salute ha attivato il 'codice calore' nei Pronto Soccorso, ossia un percorso preferenziale per danni dovuti all'afa e potenziato l'assistenza domiciliare tramite le USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). E' inoltre attivo il numero di pubblica utilità 1500.

Le conseguenze del caldo però non si limitano solamente a problemi fisici.

Innumerevoli studi hanno di fatti dimostrato che le alte temperature compromettono le nostre capacità cognitive, rendendoci più irritabili, aggressivi, impulsivi ed anche ottusi.

Nel 2016 l'ondata di calore che ha colpisto Boston ha indotto ad uno studio diversi ricercatori di Harward.

Questi ultimi hanno fatto eseguire a 44 studenti un test di matematica cinque giorni prima dell'aumento delle temperature. Nei giorni più caldi gli studenti dei dormitori senza aria condizionata hanno ottenuto risultati peggiori nei test rispetto agli studenti che dormivano con aria condizionata.

In generale comunque è stato notato che i risultati nei test cognitivi calano quando la temperatura aumenta. Un aumento di soli 4 gradi di temperatura può causare un calo medio delle prestazioni del 10%.

Come se non bastasse, dati alla mano, è evidente un collegamento tra caldo ed aggressività. Nelle giornate più calde si verificano più omicidi, aggressioni ed episodi di violenza domestica.

Quando c'è più caldo le persone sono più propense a provare odio (lo si è notato dai post aggressivi sui social network), a suonare di più il clacson mentre si guida nel traffico.

Un altro esperimento condotto qualche hanno fa ha anche dimostrato che alcune persone impegnate in un videogame si sono comportate in modo più aggressivo all'interno del gioco se si trovavano in una stranza calda rispetto ad un'altra più fresca.

E' come se il cervello si mettesse in scopiero per far sì che l'individuo affronti il problema del caldo e trovi delle soluzioni. Ossia molte 'risorse' del nostro cervello vengono dirottate altrove per mantenere il corpo ad una temperatura accettabile.