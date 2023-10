Europa, al via la fase per il passaggio all'euro digitale: ecco cosa potrà succedere

Manca veramente poco all'era dell'euro digitale, almeno nelle intenzioni della Banca Centrale Europea.

E' infatti appena terminata la fase di studio e prenderà il via la fase operativa che porterà all'euro digitale: ossia tutti avremo conti in banca direttamente presso la BCE e pagheremo con moneta digitale attraverso i nostri smartphone e sempre meno con moneta di carta o metallo.

Ci sarà poi a disposizione dei governi un euro digitale all'ingrosso per i grandi pagamenti internazionali. E' stato richiesto espressamente dai singoli Stati per motivi geopolitici e per avere una moneta di riserva globale.

Si pensa che questa strategia della BCE sia dovuta alla necessità di contrastare ed anticipare i progetti di moneta digitale messi in piedi dalla Cina o da Meta/Facebook.

L'ideatore del progetto è l'italiano Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE (che a breve lascerà il posto a Pietro Cipollone).

Si tratta comunque di una iniziativa tutta da vedere in quanto con essa perderanno molto business sia le banche commerciali sia le società che gestiscono carte di pagamento.

In tal senso, poco dopo l'annuncio la BCE ha emesso un comunicato all'interno del quale ha specificato che l'euro digitale completerebbe le banconote senza sostituirle. Il che significa che si avrà, per chi vorrà, sempre la possibilità di scegliere come pagare.

Questo il contenuto del comunicato: "Il nostro Consiglio direttivo ha deciso di passare alla fase successiva del progetto #digialeuro, che si baserà sui risultati raccolti negli ultimi due anni. Questa decisione significa che continueremo a lavorare per garantire che la nostra moneta unica sia adatta al futuro. Ciò non significa necessariamente che emetteremo un euro digitale. L’euro digitale completerebbe le banconote, il che significa che gli europei avranno sempre la possibilità di scegliere come pagare".