Gli effetti dello 'scrolling' social sul nostro cervello

I social network hanno il vantaggio di tenerci in contatto con persone lontane ed amici di vecchia data ma allo stesso tempo ci trattengono per tanto tempo al loro interno minando la nostra attenzione ed agendo sul nostro sistema di gratificazione.

Numerosi studi effettuati negli ultimi tempi hanno messo in guardia sull'utilizzo inconsapevole dei social ed hanno cercato di individuare dei mezzi per limitarne l'uso quotidiano.

Un eccessivo utilizzo dei social è infatti correlato con la diminuzione del benessere soggettivo auto-percepito e col passare del tempo ha un impatto non positivo sulla materia grigia del nostro cervello (a livello di alterazione dell'area delle emozioni, della presa di decisioni e dell'autocontrollo).

Come se non bastasse v'è anche un impatto negativo sulla capacità di rimanere concentrati a lungo, data la natura effimera e frenetica dei contenuti dei quali usufruiamo sui social network.

Capitolo 'scrolling' - Lo 'scrolling' è infatti una attività capace di creare dipendenza perchè viene spesso associato ad una 'risposta di benessere'. Ricevere attenzioni sotto forma di 'like', commenti o condivisioni ci fa sentire tenuti in considerazione e ci fa percepire un aumento di popolarità.

Come se non bastasse i socia media utilizzano dei trucchi per non farci premere il tasto 'Home'. Uno di questi è sicuramente l'imprevedibilità delle ricompense: non sapendo mai quando potrà arrivare l'ennesimo rilascio di dopamina continuiamo a scrollare come in una slot-machine aspettando la prossima 'scarica'.

Ma cosa fare per evitare che lo scrolling diventi una vera e propria dipendenza? Ecco alcuni consigli.

Tenere lontano il cellulare mentre si studia, praticare periodi di regolare astinenza dai social e bilanciare interazioni social con quelle della vita reale. Silenziare le notifiche delle app dei social network per evitare di 'essere chiamati' da questi ultimi.

Bisogna inoltre diventare consapevoli del fatto che ciò che si vede sui social spesso non corrisponde affatto alla vita delle persone che vengono immortalate, ma soltanto quello che quelle stesse persone vogliono far vedere di loro stesse. E' quindi un'operazione totalmente errata mettere a confronto le nostre vite con quelle dei social.

Per questo motivo bisogna sempre scegliere in maniera attiva chi seguire: meglio vedere chi ci racconta qualcosa del mondo, chi mostra le vulnerabilità della vita. Se si costruisce in maniera positiva ed attiva il proprio 'feed' si possono evitare comportamenti sbagliati e soprattutti non si viene chiamati a dover scrollare quando non se ne ha voglia.