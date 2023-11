Smartphone ai minorenni: al via il 'blocco automatico' dei siti inappropriati

Dal prossimo 23 novembre 2023 non sarà più possibile per i minorenni che hanno una sim card intestata e per quelle sim intestate ad un genitore ma utilizzate da un minorenne utilizzare in maniera indiscriminata uno smartphone.

L'Agcom bloccherà l'accesso a siti indicati come 'inappropriati' da una specifica delibera.

I siti sono stati racchiusi in categorie diverse. Eccoli nel dettaglio.

1. I siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e correlati;

2. I siti sul gioco d'azzardo e sulle scommesse

3. I siti che promuovono violenza

4. I siti che promuovono o supportano atteggiamenti razzisti

5. I siti che promuovono disturbi alimentari o l'uso di droghe

6 .I siti che forniscono strumenti per rendere irrintracciabile l'attività online

7. I siti legati a sette religiose ed i siti per adulti dove vengono diffusi contenuti pornografici e dove possono essere acquistati beni e servizi di simil natura

C'è purtroppo da aggiungere come il blocco sarà efficace solo nella navigazione da browser, e non invece se la navigazione avviene sulle piattaforme social.

Di conseguenza, i minori potranno vedere contenuti che rientrano nelle otto categorie individuate dall’Agcom qualora fossero su Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme. Quando si raggiungerà la maggiore età si potrà fare domanda al proprio gestore telefonico di disattivare le limitazioni presenti.