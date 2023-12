Il diritto all'oblio oncologico è legge: cos'è e come funziona

Dopo quello della Camera lo scorso agosto, è finalmente arrivato anche il 'via libera' del Senato per fare diventare legge il cosidetto 'oblio oncologico', ossia il diritto di chi è guarito dal cancro di non rivelare informazioni sulla pregressa patologia per non subire discriminazioni.

Si definisce 'guarito' chi, dopo la malattia, ha la stessa aspettativa di vita delle persone della sua stessa età e del suo stesso sesso.

E' chiaro che il tempo per raggiungere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e a definire la perona guarita varia in primis in relazione alle diverse neoplasie.

Servono per esempio circa 10 anni i pazienti con tumori allo stomaco, al corpo uterino, alle ovaie. Anche più di 10 anni coloro che hanno avuto tumori al seno, alla prostata, alla vescica, al rene o coloro che hanno avuto linfomi non-Hodgkin.

La norma prevede che non possono essere richieste informazioni nè possono essere fatte indagini (visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari) sulla pregressa patologia oncologica, che quindi in nessun modo deve costituire motivo di esclusione o rifiuto ovvero di condizioni contrattuali peggiori per i guariti dal cancro.

D'ora in poi chi ha avuto un tumore ed ha terminato le cure da più di 10 anni potrà, per esempio, nuovamente accendere un mutuo, un prestito, stipulare un'assicurazione, adottare un bambino.

Sono stati inoltre individuati alcuni tipi di tumori (testicolo o tiroide) per i quali verranno applicati dai decreti attuativi termini inferiori a 10 anni per godere del diritto all'oblio.

In questo modo l'Italia si è allineata ad altri paesi europei come Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Romania.

E' chiaro che non rientrare nel diritto all'oblio non significa non avere diritti. Chi ancora deve guarire o convive con un tumore in fase acuta o cronica viene tutelato dalla legge. In italia la disabilità oncologica è tutelata da norme sia legislative che contrattuali per cercare di eliminare gli ostacoli che impediscono una piena inclusione sociale e lavorativa.