Cosmeticoressia: cos'è e come individuarla

In Corea del Sud è in atto da qualche anno il movimento 'Liberati dal corsetto' che lotta contro gli standard di bellezza imposti alle donne.

Il corsetto è il simbolo di un indumento che costringe il fisico a sembrare più magro e compresso.

Così come il corsetto può diventare un laccio eccessivamente stretto il trucco, la chirurgia estetica, tutto ciò che in generale ci viene imposto di modificare per assecondare delle richieste di terze persone.

Nonostante negli ultimi anni vi siano influencer ed attrici che hanno cercato di iniziare una rivoluzione virale struccandosi, togliendosi lenti a contatto ed indossando occhiali, è però importante il numero di bambine che sui social network utilizzano creme anti-età, prodotti estetici non ancora adatti alla loro pelle.

Si parla quindi del cosidetto fenomeno della 'cosmeticoressia', che ovviamente provoca nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti danni dal punto di vista del loro sviluppo psicologico.

Lo skincare, il truccarsi, la necessità di omologarsi ad un ideale di perfezione che non esiste può diventare un obiettivo difficile da raggiungere.

E questo ovviamente può comportare rischi che riguardano l'autostima relativa alla propria immagine corporea (non vado bene ed ho difetti che devo coprire). Ed è un grosso rischio perchè si aggiunge ad un'età nella quale c'è già di base una insicurezza fisiologica.

Gli adulti sanno che i social non sono la realtà, i bambini o gli adolescenti ancora no. Tanto che spesso si parla per gli adolescenti di 'Onlife', dove non esiste una differenza tra online ed offline come la intendiamo noi.

Per capire se un comportamento è problematico o patologico bisogna guardare quanto sia 'presente' nella vita dell'adolescente. Quanto la propria autostima è legata all'utilizzo di questi prodotti, che cosa succede senza trucco o skincare, se questa situazione crea ansia ed isolamento dal punto di vista sociale.