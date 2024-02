A Catania i casting per il nuovo film di Debora Scalzo “Vi abbraccerei tutti”

Nei giorni 27 e 28 febbraio, dalle ore 14 alle ore 19, nella la sede della "Catania Film Commission" si terranno i provini per il nuovo film della regista siciliana Debora Scalzo, “Vi abbraccerei tutti”, dedicato all'agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, Claudio Traina.

“Vi abbraccerei tutti” è il film che la scrittrice e regista Debora Scalzo girerà in Sicilia sulla base dell'omonimo romanzo dedicato da Luciano Traina al fratello Claudio, poliziotto della scorta di Paolo Borsellino morto nella strage di via D'Amelio a soli 26 anni. Il lungometraggio è in piena fase di preparazione tra Palermo e Catania, anche con la collaborazione della Catania Film Commission guidata da Sabina Murabito.

La produzione è affidata alla Dip Studio Production, con il coinvolgimento della stessa Debora Scalzo, reduce dal debutto alla regia con il docufilm "Paolo Vive", realizzato in omaggio al giudice Paolo Borsellino (uscita prevista a maggio).

“Vi abbraccerei tutti – ha detto Scalzo, autrice e sceneggiatrice da tempo impegnata sul fronte della legalità - racconterà gli ultimi 50 anni di storia italiana in un viaggio a ritroso nel ricordo di Claudio Traina e di una vita vissuta al servizio della lotta contro lo strapotere mafioso. Il cast vedrà tra i protagonisti attori siciliani tra i più amati dal pubblico del genere poliziesco antimafia e un attore hollywoodiano icona del cinema mondiale”.

