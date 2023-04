Amici, duro scontro tra Maria De Filippi e Todaro ma viene tagliato: che succede tra i due?

La quarta puntata del serale di Amici si è conclusa con l'eliminazione del ballerino Alessio, ma i fan del programma ieri sera aspettavano anche di vedere il duro scontro tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro di cui si parlava ormai da giorni. Durante le registrazioni di giovedì - stando alle anticipazioni di Amici news diffuse sui social - tra i due ci sarebbe stato un acceso botta e risposta. Vediamo cosa è successo.

La discussione è partita da Arisa, che contestava Emanuel Lo e Lorella Cuccarini per aver scelto di schierare Angelina insieme a Cricca. Nella polemica è intervenuto poco dopo anche Todaro, che ha iniziato a incalzare Rudy Zerbi per aver mandato in sfida Angelina e non Cricca. Zerbi, senza giri di parole, ha ammesso di averlo fatto per strategia e la cosa ha mandato il maestro di ballo su tutte le furie. Per provare a domare la situazione ormai incandescente è intervenuta Maria De Filippi, che pare abbia invitato tutti ad abbassare i toni. La conduttrice, però, si è rivolta principalmente a Raimondo Todaro, spiegando che quanto stava dicendo sminuiva tutti gli altri allievi. Todaro avrebbe insistito, sottolineando che Angelina è la vincitrice del programma. A quel punto le staffe le avrebbe perse Maria De Filippi: "Ok Raimondo, se per te Angelina vince questo prograamma allora dagli direttamente la coppa. Che ci stiamo a fare qui se la pensi così?".

Un infuocato faccia a faccia che però non è stato mandato in onda nella puntata di ieri sera e sui social in molti se ne sono accorti. Sarà stata una decisione della padrona di casa per non alimentare voci su presunte tensioni tra lei e Todaro? Il mistero si infittisce.

Fonte: Today.it