Amici 22, Todaro attacca la Celentano: "Per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa"

Nella lettera indirizzata a Mattia (concorrente del team Arisa-Todaro), Alessandra Celentano punzecchia anche il maestro Todaro: "Raimondo urla al mondo intero che sei versatile (al contrario di Ramon). Io penso che per essere un ballerino di latino te la cavi benino con hip-hop e modern. Non è scontato". E poi la critica: "Bisogna dire la verità, finché il tuo prof ti consegna coreografie cucite su di te è tutto ok. Perché devi essere versatile? Perché ancora non eccelli nel tuo stile. Non sei ancora completo, anche se devo ammettere che sei migliorato e questo mi fa piacere". Inoltre, secondo la Celentano Mattia, quando balla in coppia, viene oscurato da Benedetta e per questo lo vuole vedere ballare da solo contro la sua allieva. "Affronterai una coreografia di modern contro Isobel, senza escamotage".

Questa sfida, in particolare le parole utilizzate dalla maestra, hanno suscitato il disappunto di Raimondo Todaro che ha commentato: "Per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e irregolare".