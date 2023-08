Amici 23, conferma tra i professori per Raimondo Todaro

La prossima edizione di Amici, il celebre talent show televisivo, si prospetta ricca di cambiamenti nella sua giuria. Le voci circolavano già da tempo riguardo ai possibili ritorni e agli addii, ma sembra essere arrivato il momento per fare luce sulla formazione che accoglierà i futuri talenti. Tra i volti noti che faranno ritorno al banco dei giudici troviamo Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e il maestro di hip hop, Emanuel Lo.

Tuttavia, non tutto è stato chiaro fino ad ora. Le incertezze riguardavano Raimondo Todaro e Arisa. La cantante, come rivelato da Dagospia, ha deciso di prendere una diversa direzione. Lascerà la giuria di Amici 23 per fare ritorno alla Rai, dove l'attende un ruolo nella giuria di The Voice Kids. Il ballerino catanese, invece, ha confermato la sua permanenza nel team di giudici di Maria De Filippi. E per quanto riguarda il ruolo che Arisa lascia vacante, è stata scelta un'esperta ben nota: Anna Pettinelli, che vanta già tre esperienze precedenti nel programma.