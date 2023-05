Amici, la finale: vince Mattia, l'allievo di Raimondo Todaro

La finale di Amici si è conclusa, e tanti sono stati i momenti salienti che hanno caratterizzato le tre ore di diretta condotte da Maria De Filippi, affiancata dai professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Arisa, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A giudicare i 4 finalisti - Isobel, Mattia, Wax e Angelina - sono stati i quattro giudici del programma: Christiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Tante le esibizioni viste, ma nessuna polemiche di cui valga la pena parlare.

Una competizione all'ultimo respiro, quella che ha visto protagonisti i 4 finalisti del talent show andato in onda su Canale 5. La finale è stata divisa in 3 manche: prima la sfida tra i due ballerini, Mattia e Isobel, poi quella tra i due cantanti, Angelina e Wax, e infine la prova dei vincitori delle due sfide precedenti, costretti a lottare una seconda volta per conquistarsi la "finalissima".

L'ultima manche ha visto Mattia, allievo di Raimondo Todaro, e Angelina scontrarsi, dandosi però manforte a vicenda: soprattutto il primo, seppur preso dall'agitazione e dall'emozione della finale, ha spesso elogiato l'operato della rivale in scena. A vincere la 22esima edizione di Amici è stato Mattia Zenzola, il quale non riusciva a credere ai suoi occhi e ha ringraziato il pubblico - per avergli permesso di farcela - e Maria De Filippi perché lo ha fatto tornare a vivere dopo un periodo per lui burrascoso. Per quest'ultimo 150mila euro in gettoni d'oro e due offerte di lavoro (una di Roberto Bolle), mentre Angelina, seconda classificata, ha vinto 50mila euro e una coppa d'oro meno ingombrante.

Le parole di Mattia dopo la vittoria: "Mi sembra un sogno. Devo dire delle cose prima di andarmene, altrimenti non vado via contento. Vorrei ringraziare tanto le persone che lavorano qui dietro, le persone che mi hanno permesso di alazare questa coppa, e te, Maria, perché mi hai cambiato la vita. Sono arrivato qui a 17 anni e non stavo passando un bel periodo, ma mi avete fatto rivivere, sentire a casa e sopportato. Maria, posso abbracciarti?"

E il commento polemico del suo maestro Raimondo Todaro: "Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".