"Amici" verso il serale con Todaro e Malgioglio, l'allieva Benedetta sostituisce Francesca Tocca?

Il serale di Amici 2023 inizierà sabato 18 marzo, in prima serata, su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. In giuria il ramacchese Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Un altro catanese presente al talent show è Raimondo Todaro in qualità di insegnante che porterà in prima serata i suoi due allievi Mattia e Alessio.

Ieri, nel daytime, l'altra sua allieva Benedetta Vari, ballerina di latino, non è stata selezionata per il serale ma ha ricevuto una proposta da Maria De Filippi. L’allieva è sì uscita dalla scuola di Amici e dunque non potrà concorrere al serale, ma potrà partecipare come co-danzatrice fino a quando Mattia non sarà eliminato.

A Benedetta, infatti, è stato proposto un contratto a tempo determinato perché ballerà i passi a due di latino americano con Mattia Zenzola e neanche lei potrà avere contatti con i ballerini professionisti. A causa delle norme Covid adottate, gli allievi non possono avere contatti con l’esterno dunque c’è un plexiglass quando parlano con i professori o ballano con i professionisti.

Così è stata data la possibilità anche a Mattia di poter gareggiare nei passi a due tipici della sua disciplina con una partner Benedetta. Fino ad oggi, invece, i passi a due di latino venivano eseguiti con la ballerina professionista Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, separati dal plexiglass. Da qui il dubbio dei telespettatori. Francesca Tocca non parteciperà al serale per via delle voci di crisi con il marito?